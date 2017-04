Intervista a Riccardo Piovan, da due anni allenatore dell'Under 16 degli Amatori Rugby Parma. Tra due partite i ragazzi allenati potrebbero vincere il Trofeo degli Appennini fase obbligatoria per accedere alle partite di andata e ritorno, contro la migliore Under 16 del Centro-Sud Italia. In caso di vittoria da li si accederà alla Finale del Campionato Nazionale di Categoria.

Parma quindi ha tanti giovani rugbysti promettenti da poter schierare nei prossimi anni.

In bocca al lupo ai tecnici Piovan e Grasso fautori di un progetto di crescita pluriennale riservato ai giovani.