Volpe salvata a Fidenza: ora ha una nuova vita

I ragazzi e le ragazze dell’associazione Argo sono un gruppo di splendidi volontari, anima del canile municipale «Borgobau», per cui gli stessi fidentini hanno scelto questo simpatico nome. Ecco, dai ragazzi dell’associazione Argo arriva un’altra bella storia: Rossella, una delle volontarie, la scorsa estate ha soccorso nel cortile di una signora fidentina un volpacchiotto che aveva subito un forte trauma e lì si era rifugiato, probabilmente dopo essere stato investito. Allertata dalla donna, Rossella si è precipitata sul posto e ha attivato le cure veterinarie. «Pochi giorni fa il cucciolo è stato liberato al Rifugio Matildico di San Polo d’Enza e rimesso in natura, perfettamente guarito – ha spiegato Rossella –. Un risultato che ci riempie di gioia e che abbiamo ottenuto grazie alla collaborazione della nostra concittadina e soprattutto grazie alla passione della veterinaria Federica Salami dello studio Cantoni di Fidenza, che ha tenuto in casa il volpino curandolo con amore e garantendogli tutta l’assistenza medica per il primo e più critico mese. Una volta fuori pericolo, abbiamo affidato il cucciolo al Rifugio che per qualche mese lo ha tenuto in custodia, fino alla sua liberazione».

Anche il sindaco ha desiderato esprimere parole di soddisfazione e gratitudine nei confronti dei volontari di «Borgobau». «Vorrei ringraziare Rossella e tutti i volontari di Argo, perché davvero non si risparmiano. E’ bello vedere quanto l’investimento su Borgobau sia valorizzato da questi ragazzi e quanto tutti i fidentini siano soddisfatti del loro lavoro». s.l.

Ecco il video della liberazione della piccola volpe. "E adesso buona vita volpacchiotto!", hanno detto i volontari fidentini che l'hanno soccorso.