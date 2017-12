Ghiaccio e black-out, Lucchi: "Berceto in ginocchio" Video: il Baganza fa paura

La situazione del maltempo colpisce, pesantemente, a macchia di leopardo, i 131 kmq del territorio comunale di Berceto. Il Capoluogo e la parte alta della Val Baganza è sotto tiro di forti raffiche di vento e scrosci d’acqua. Il Torrente Baganza si sta ingrossando. In una lettera, segnala di avere avvisato i colleghi di Terenzo e Calestano, per aggiornarli sulla situazione del livello dell’acqua. Alle 13,10, come da comunicato (e sms) a tutta la popolazione ha evidenziato lo stato di "codice rosso", della necessità di restare a casa e non intraprendere viaggi se non fortemente obbligati. "Difficile coordinare la giornata, come sindaco - spiega Lucchi - dopo essere stato sveglio tutta la scorsa notte per quanto succedeva nella parte del Comune, della Val Taro". Lucchi parla principalmente di "forte gelicidio".

Frazioni senza energia elettrica

Casolari e frazioni (Ghiare, Lozzola, Scorza, Fagiolo e tante altre) sono senza energia elettrica. Lucchi prosegue: "Sono in contatto da questa mattina alle 7 con il direttore Enel, Stefano Tramelli ma al momento, nonostante le squadre in azione, non è stato sistemato nessun guasto". I lavori sono stati rallentati, infatti, da tralicci ricoperti di ghiaccio e non “scalabili” e soprattutto nelle strade Provinciali, Comunali (ci sono 350 km di strade) e vicinali sbarrate da piante cadute sotto il peso del ghiaccio.

Forti disagi per le aziende agricole

Nel primo pomeriggio, il fondo agricolo "Campo di Lozzola" era senza energia elettrica, e in forte difficoltà e non è stato raggiunto dai soccorsi Enel con un gruppo elettrogeno. Il primo cittadino entra anche nel paticolare che ne è deriavto: "le mucche hanno soffeto tremendamente la mancata mungitura mattutina". Scene paragonate a quelle del "film di Don Camillo quando le vacche, causa uno sciopero dei braccianti, non venivano munte, e muggivano doloranti per le mammelle gonfie". Enel ha garantito di montare, entro la giornata, un gruppo elettrogeno. A pprensione anche da parte dell’imprenditrice Alice Saccani del Fagiolo (San Bernardo Bergotto) che non è riuscita a rifornire di becchime il suo allevamento di galline. Una squadra di volontari sta raggiungendo il monastero Zen di Pagazzano che è isolato per la strada impraticabile, l’assenza di energia elettrica e il silenzio telefonico e quindi anche di internet.

Quattrocento passeggeri fermi per una notte a Ghiare

L’emergenza è iniziata domenica sera a Ghiare per un treno fermo, dalle 19, per impossibilità di proseguire: stop dovuto ai fili elettrici ghiacciati. Oltre 400 passeggeri. Con solerzia è intervenuta la Protezione civile, i volontari della CRI di Berceto. Gli esercizi pubblici di Ghiare, che avevo allertato, sono rimasti aperti tutta la notte per permettere di dare generi di conforto ai passeggeri. Gli ultimi passeggeri hanno lasciato la stazione, con un pullman, questa mattina alle 7.

Protezione civile e Vigli del fuoco al lavoro

Sono in azione diverse squadre di volontari della Protezione civile di Berceto coordinati da Fabio Cavazzini. In azione i Vigili del fuoco oltre a diverse persone incaricate dal Comune di liberare le strade.

Allerta da codice rosso fino a domani a mezzogiorno

Il codice rosso è valido fino alla mattinata di domani 12 dicembre. Si prevede un’altra notte insonne e tanti disagi per i cittadini soprattutto anziani e infermi. Molti sono isolati nelle loro case che se a riscaldamento non a stufe resta spento da ore per mancanza di elettricità. Anche nel capoluogo l’energia elettrica è a intermittenza e questo fatto “sregola” tutte le stufe tecnologiche a pellet lasciando diverse famiglie al freddo.

Il Comune è presente sul territorio

Il vicesindaco Ciriaco Consigli da ieri notte è sul territorio, cercando di rendere praticabili tratti di strade indispensabili per persone che oggi dovevano raggiungere, per visite e cure importanti, gli ospedali. Anche lui, nel tentativo di liberare un tratto di strada in località Groppo San Giovanni è rimasto bloccato per il crollo di piante.