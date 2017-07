"Una gioia che colpisce il cuore": parlano i motociclisti che hanno raggiunto la Bielorussia

«La cosa che ci ha più colpito: portare dei bambini con grossi problemi a fare un giro in moto. In quel momento la loro gioia traspirava: ci hanno trasmesso veramente tanto. Urlavano di gioia... E' stato bellissimo». Gian Paolo Bertolucci racconta così la sua esperienza in Bielorussia. Bertolucci fa parte del gruppo di 6 motociclisti dipendenti della Tep che hanno percorso 5.485 chilometri fino a Gomel, in Bielorussia. Giampaolo Bertolucci, Roberto Carretta, Massimiliano Falcione, Luigi Incarico, Roberto, Magnelli e Giovanni Scaccaglia hanno portato 4.800 euro ai bimbi colpiti dagli effetti delle radiazioni di Chernobyl. I fondi serviranno per comprare attrezzature. Un lungo viaggio su due ruote ma anche una grande immersione nelle problematiche di quei piccoli, che trascorrono periodi in Italia (anche a Parma) per disintossicarsi. Domenica prossima arriverà il prossimo gruppo con 110 bimbi, ha detto Giancarlo Veneri, presidente dell'associazione Help for Children, che organizza queste iniziative.

Il «Raid Motohelp» del gruppo MotoTep è nato in collaborazione con Help for Children. Mercoledì 28 giugno, Veneri e i 6 protagonisti della “spedizione” hanno raccontato la realtà di Gomel, i problemi causati dall'incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986, le emozioni suscitate dalla visita a Gomel. Commozione ed emozioni forti, certo, ma anche momenti conviviali e di ilarità.

Un'accoglienza straordinaria, ribadiscono i 6 parmigiani, che tra l'altro hanno stretto amicizia coni motociclisti del gruppo «Fratelli di Ferro».

La cronaca della serata è sulla Gazzetta di Parma in edicola