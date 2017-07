Ambulatorio diabetologia Pintor-Molinetto più "ricco" nel nome di Andrea

Nuova donazione per la Casa della Salute Pintor-Molinetto dell’Azienda USL. Grazie alla generosità di AGD, l’Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici di Parma, l’ambulatorio di diabetologia può contare su una nuova attrezzatura. Si tratta di un apparecchio DCA Vantage Instrument utile a migliorare la qualità del percorso di presa in carico dei pazienti con diabete di tipo 1.

“Nel dettaglio – spiega Maria Cristina Cimicchi, direttore dell’U.O. Diabetologia territoriale del distretto di Parma – il dispositivo serve a dosare in modo rapido su sangue capillare l'emoglobina glicosilata, per monitorare il grado di compenso della malattia diabetica. La possibilità di effettuare l’esame in ambulatorio – continua la direttrice - può facilitare il percorso di quegli utenti che ne sono sprovvisti ad un primo accesso o che per motivi vari non hanno potuto effettuare il controllo prima della visita programmata”.

La donazione dell’apparecchio – che ha un valore di oltre 3mila e 200 euro – è fatta da AGD in memoria del ventinovenne Andrea Pinelli, motociclista prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale. Il giovane non aveva il diabete, ma conosceva il lavoro e l’impegno di AGD tramite la cugina Giulia a cui era molto affezionato. Per questo gli amici e la famiglia hanno promosso una raccolta fondi, interamente devoluta all’Associazione che ha poi acquistato e donato l’attrezzatura all’AUSL.

Oggi alla cerimonia di ringraziamento erano presenti, per l’AUSL, Elena Saccenti, direttore generale, Giuseppina Ciotti, direttore del distretto di Parma, Maria Teresa Celendo, direttore dipartimento cure primarie distretto di Parma, Leonardo Marezza, responsabile della Casa della Salute Pintor-Molinetto e Maria Cristina Cimicchi. Per AGD, sono presenti Nino Cocconcelli, presidente e Maria Lisa Calzetti, segretaria, insieme alla signora Franca, mamma di Andrea Pinelli.

DATI DELL' ATTIVITA’

L’attività ambulatoriale di diabetologia della Casa della Salute Pintor-Molinetto, insieme a quella svolta nelle Case della Salute di Colorno-Torrile e Parma centro, è parte dell’U.O. Diabetologia territoriale del distretto di Parma. L’U.O. segue oltre 6.000 pazienti, di cui più di 2.500 al Pintor-Molinetto. I medici diabetologi in questa struttura sono due: la direttrice Maria Cristina Cimicchi e Diletta Ugolotti, che si occupa, in particolare, di giovani affetti da diabete tipo 1.