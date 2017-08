Nuova ondata di caldo in arrivo. Siccità: Fragno senza acqua Video

Sole, caldo e siccità "protagoniste" anche in questi ultimi giorni di agosto. Dal prossimo week-end torna infatti il caldo africano, con la colonnina di mercurio che potrà raggiungere i 36-37 gradi rendendo "bollente" il controesodo. «Le temperature - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - torneranno a salire di molto, riportandosi su valori ben oltre la norma entro il fine settimana: da sabato il termometro, soprattutto al Centrosud e nelle isole, si stabilizzerà di nuovo su valori attorno o poco superiori ai 35 gradi (5-6 oltre le medie stagionali relative all’ultima decade di agosto), dando vita così alla sesta ondata di caldo di questa estate». Si aggrava ulteriormente la siccità: «sul fronte delle piogge - aggiungono i meteorologi - non si prevedono precipitazioni di rilievo probabilmente fino a inizio settembre, salvo qualche locale episodio di instabilità, confinato perlopiù alle zone montuose del Nord Italia».

Qualche breve temporale è in particolare possibile domani attorno ai rilievi del triveneto e dell’Abruzzo. Sabato, sempre secondo le previsioni del Centro Epson Meteo, è prevista prevalenza di sole: transiteranno alcune velature al Nord mentre sul settore alpino si formeranno nuvole un pò più consistenti con il rischio di qualche breve rovescio o temporale nel pomeriggio specie su Piemonte e Alto Adige. Domenica le velature saranno ancora più rare e confinate perlopiù al Nord, e anche i temporali di calore sulle Alpi saranno più occasionali. Anche all’inizio della prossima settimana il tempo rimarrà siccitoso: non è previsto difatti l’arrivo di piogge significative almeno fino alla fine di agosto.

Fragno senz'acqua

Questa mattina è venuta a mancare l'acqua nella frazione di Prato - Fragno in comune di Calestano. I rifornimenti alla località montana vengono assicurati da Iren tramite autobotti, vista la siccità, mezzi che partono dai pozzi di Langhirano, salgono fino a Cozzano e al valico di Fragno, e quindi raggiungono il serbatoio a servizio della frazione.

Ieri pomeriggio un carico di 10 metricubi di acqua era stato consegnato al serbatoio, carico che usualmente è sufficiente ad assicurare il rifornimento per due giorni. Questa mattina il serbatoio era vuoto, a causa degli elevati consumi. Pertanto si è dovuto nuovamente mandare una botte da 10 metri cubi nella località calestanese, e riempire nuovamente il serbatoio. Del fatto è stato avvisato il Sindaco del Comune di Calestano per i provvedimenti opportuni.

Si ricorda infatti che, con una specifica Ordinanza, il Sindaco di Calestano ha imposto limiti all' uso di acqua potabile per tutti gli utenti degli acquedotti comunali dal 19 Giugno al 15 Settembre 2017 nell'arco delle 24 ore giornaliere.

E' FATTO DIVIETO DI UTILIZZO DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E RURALI PER USI NON STRETTAMENTE DOMESTICI, ed in particolare il divieto è rivolto a:

- Lavaggio automezzi con sistemi domestici

- Irrigazione di giardini, orti e impianti sportivi

- Operazioni di pulizia e lavaggio fosse biologiche