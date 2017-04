Servillo: "Da tempo volevo un ruolo così"

«Era da tempo che desideravo confrontarmi con un genere diverso, ho messo in giro la voce, mi è arrivato questo copione e mi è piaciuto subito». Così ha detto a Milano l’attore Toni Servillo che insieme al regista Francesco Amato e al resto del cast ha presentato il suo ultimo film "Lasciati andare". Una commedia, la sua prima, nella quale Servillo interpreta Elia, un analista ebreo, la cui vita viene sconvolta da una personal trainer buffa ed eccentrica. Accanto a lui, tra gli altri interpreti, Carla Signoris nel ruolo della ex moglie di cui è ancora innamorato, mentre la personal trainer è Veronica Echegui. Il film, tra l’altro, è stato scelto come prima pellicola che sarà proiettata nel nuovo cinema costruito ad Amatrice e che sarà inaugurato domani. A metà settimana uscirà in 550 sale italiane. Servillo ha confermato che tra i suoi prossimi ruoli ci sarà quello di Silvio Berlusconi per la regia di Paolo Sorrentino.

