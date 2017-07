Arrestato l'attore Shia LaBeou: lui offende il poliziotto

Ancora un arresto per Shia LaBeouf: questa l’attore è stato fermato dalla polizia a a Savannah, in Georgia. Non senza destare scalpore. Il 31enne avrebbe chiesto a un ufficiale di polizia di accendergli una sigaretta, ma al rifiuto del poliziotto l’attore “è diventato turbolento, utilizzando un linguaggio volgare in presenza di donne e bambini” ha affermato un ufficiale. “Gli è stato detto di lasciare la zona e ha rifiutato, diventando aggressivo nei confronti dell’agente”, “quando il poliziotto ha tentato di arrestarlo LaBeouf è fuggito al vicino hotel”. L’attore è stato poi rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 3.500 dollari.