In missione per salvare i dinosauri: il 7 giugno 2018 esce Jurassic World - Il regno distrutto

Tornano i dinosauri di Jurassic World. I fan dovranno aspettare fino al 7 giugno 2018 per vedere il seguito del film che ha visto protagonisti Owen (Chris Pratt), che addestrava i velociraptor, e la direttrice del parco Claire (interpretata da Bryce Dallas Howard). Su YouTube però è stato pubblicato il trailer in italiano.





Il titolo: "Jurassic World - Il regno distrutto". La narrazione riprende a distanza di qualche anno dalla distruzione del parco "Jurassic World": Claire e Owen torneranno sull'isola per salvare i dinosauri rimasti da una rovinosa eruzione vulcanica. Fra dinosauri in azione e tensione alle stelle, a giudicare dal trailer, gli appassionati di questo genere non rimarranno delusi.