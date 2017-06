Resta il vetro (pesante) della porta in frantumi, rotto con un tombino. E il danno di dover rifare una nuova vetrata. Ladri in azione nel cuore della notte al Barino, noto bar nel quartiere Cittadella. Alle 2,30 due giovani a torso nudo (la maglietta è stata usata per coprire il volto) entrano in azione con una spaccata. Il rischio di tagliarsi entrando, come si vede dalle immagini, è alto. Anche il nervosismo del primo dei due che entra: infatti, una volta entrato si muove agitato e, cercando, non trova nulla. Esce. Il secondo sa cosa cercare, invece, entra a sua volta e si dirige verso la cassa, strappa il cassetto e se ne va. Dentro 300 euro circa.