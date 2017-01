Festival Verdi '17, Meo: "Artisti e produzioni di alto livello"

Dal 28 settembre al 22 ottobre, dedicato ad Arturo Toscanini nel centocinquantesimo anniversario dalla nascita.

4 nuovi allestimenti, 4 commissioni in prima assoluta, 22 eventi per oltre 100 appuntamenti in 25 giorni.

JERUSALEM il 28 Settembre e 8, 12, 20 ottobre (Regio); LA TRAVIATA 29 settembre 3,4,9,11,14 (data riservata),16,18 ottobre ("Verdi", Busseto); STIFFELIO, 30 settembre, 6,13,21 ottibre(Farnese), FALSTAFF 1,5,15,22 ottobre (Regio). MESSA DA REQUIEM 7 e 19 ottobre (Regio). Ecco il calendario del Festival Verdi 2017. Anna Maria Meo, direttore generale del teatro, ci illustra la rasegna.

Stiffelio al Teatro Farnese con il pubblico in piedi

iente sedie, niente gradinate: il pubblico che assisterà allo Stiffelio in programma al Festival Verdi di Parma dal 30 settembre resterà in piedi e si dovrà spostare per il secentesco teatro Farnese in modo da avere un suo personale punto di vista sull'opera. E’ questa almeno l'intenzione del regista Graham Vick, famoso per i suoi allestimenti sperimentali.

«Da solo - recitava la motivazione con cui è stato nominato membro onorario della Royal Philharmonic Society - ha cambiato il modo in cui pensiamo all’opera». In Italia questo non è il primo lavoro del regista inglese che alla Scala ha firmato fra l'altro l’Otello con Muti e Domingo che ha aperto la stagione nel 2001. E’ però la prima volta che farà una delle sue regie partecipate totali. In questo caso con sei pedane quadrate con sopra la scenografia che saranno spostate da mimi nello spazio bellissimo, ma con grandi vincoli, del teatro ligneo. Il pubblico per sedersi durante quest’opera che dura circa due ore dovrà aspettare l’intervallo quando saranno tirate fuori le sedie. «E' una sfida ma ci sentiamo di prenderla» ha detto alla presentazione milanese del festival la direttrice del teatro Regio Anna Maria Meo.

D’altronde se il festival Verdi - omaggio della città di Parma al suo compositore più famoso - non può competere a suon di soldi e grandi cantanti con teatri di fama mondiale, può invece diventare prezioso per un lavoro scientifico e coraggioso. Per questo motivo si è deciso di utilizzare le edizioni critiche delle opere di Verdi (e di spronarne la redazione nel caso in cui manchino) e la settimana scorsa si è insediato il comitato scientifico del festival che collaborerà con Roberto Abbado, nominato direttore musicale dal prossimo anno. Per tre anni sarà lui fra l’altro a dirigere l’opera che apre il festival. Si comincerà comunque nel 2018. Quest’anno l'inaugurazione il 28 settembre con Jèrusalem al teatro Regio sarà affidata a Daniele Callegari con un cast che include il tenore Ramon Vargas e il basso Michele Pertusi. Sempre al Regio andrà in scena Falstaff, mentre al teatro bomboniera di Busseto si svolgerà Traviata con i vincitori del concorso di voci verdiane che passa sotto l’egida del Regio.

Il programma è fatto in modo che gli spettatori possano vedere i quattro titoli, tutte nuove produzioni, in quattro giorni. Una scelta fatta per agevolare l’arrivo di un pubblico straniero (che l’anno scorso era già il 60%). In più nei prossimi giorni partirà un road show in Europa, America e Asia anche se già sono arrivate seimila richieste di prenotazione.

A completare i 25 giorni del cartellone che conta 100 appuntamenti ci sono (novità dell’anno) un gala verdiano il 10 ottobre, giorno del compleanno del compositore, la Messa da Requiem al Regio con la filarmonica Toscanini, che suonerà anche in Jèrusalem e Falstaff, mentre Stiffelio e Traviata sono fatte in coproduzione con il teatro Comunale di Bologna. Poi un programma per i bambini, i concerti a mezzogiorno nel weekend, una serie di appuntamenti intorno a Verdi: dallo spettacolo Traviata di Lella Costa a 'Paradiso un pezzo sacrò realizzato da Lenz teatro sul ponte Nord con musica e videoproiezioni. E anche Verdi off con appuntamenti ospitati in diversi punti della città (l'anno scorso dall’ospedale a case private).

Inevitabile la dedica di questa edizione al parmigiano Arturo Toscanini, di cui si celebrano i 150 anni dalla nascita.