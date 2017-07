Un personaggio in ascesa di popolarità, modello e "social star" Pier Pellencin era oggi a Colorno per un tuffo domenicale in piscina. Diventato un "bagno" di folla, tra autografi e foto con i frequentatori (tan ti) della struttura. Pier, ha soli 22 anni è diventato popolare dopo i suoi selfie su facebook, poi l'ingaggio per la griffe Kkerly, testimonial sui canali Mediaset ed è stato al fianco di Debora Cattoni e Sara Tommasi al Festival del Cinema di Venezia. Eccolo mentre "testa" lo scivolo della piscina.