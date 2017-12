Colorno (e Lentigione), si lavora per tornare alla normalità. Il punto della situazione

Una catasta in detriti in piazza rappresenta in questo momento la situazione a Colorno. Ma detriti e fango hanno fatto molti danni. All'interno della Reggia si sta ancora lavorando per cercare di salvare e recuperare tra il fango ciò che ancora resta. Una corsa contro il tempo visto che il fango sta solidificando per il freddo. Non solo, anci, emergenza sfollati (anche a Lentigione, dove un pensionato è morto mentre stava spalando). Conta dei danni: è stato aperto un ufficio per cercare di "velocizzare" e ottenere i rimborsi. Si lavora per tornare alla normalità. Il punto della situazione di Giuseppe Milano.