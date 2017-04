Polizia: a Parma, nel 2016 aumentati del 70% i sequestri di droga

La Polizia di Stato celebra oggi il 165° anniversario dalla fondazione con cerimonie in tutta Italia. A Parma, appuntamento al Teatro Farnese, dove sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Gentiloni, del Ministro dell’Interno, Marco Minniti, e del Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Occasione per tracciare un bilancio dell'attività nella nostra città: "Un anno positivo - spiega il questore, Pier Riccardo Piovesana - sono diminuiti i reati e le persone denunciate. Ma non siamo soddisfatti perchè vorremmo offrire un livello di sicurezza sempre maggiore ai cittadini". Un anno segnato da tanti, troppi omicidi: "Sì, purtroppo gli omicidi sono aumentati".

DATI COMPLESSIVI DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2016



ATTIVITA' OPERATIVA

persone arrestate n.254

persone denunciate a piede libero n. 1690

persone identificate n. 75.507

automezzi controllati



STUPEFACENTI SEQUESTRATI

1. eroina kg. 6,185

2. cannabinoidi kg. 17,338

3. cocaina kg. 2,815

ORDINE PUBBLICO - ATTIVITA’ OPERATIVA

manifestazioni sportive n. 56

manifestazioni a sfondo politico n. 273

fiere Baganzola n. 38

altre n. 22

totale servizi di ordine pubblico n. 389

personale impiegato Questura di Parma n. 2727

personale aggregato da altre Questure n. 60

SEZIONE VOLANTI - ATTIVITA’ OPERATIVA

persone arrestate n. 137

persone denunciate a piede libero n. 698

reati commessi da minori n. 38

reati commessi da cittadini comunitari n. 341

reati commessi da cittadini extracomunitari n. 431

persone identificate n. 14.590

veicoli controllati n. 5.240

interventi effettuati n. 7.808

oppiacei sequestrati grammi: 285

cocaina sequestrata grammi: 145

cannaboidi sequestrati grammi: 111

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE - ATTIVITA' OPERATIVA

persone arrestate n.14

persone denunciate a piede libero n. 232

avvisi orali n. 80

rimpatri con Foglio di via obbligatorio n. 91

sorveglianza speciale n. 3

DASPO n.18

ammonimenti n. 3

RISULTATI CONSEGUITI - ATTIVITA' OPERATIVA

persone arrestate n. 89

persone denunciate a piede libero n. 217

SEQUESTRI

hashish gr. 5.776

cocaina gr. 2.368

eroina gr. 5.896

marijuana gr. 8.350

DIGOS - ATTIVITA' OPERATIVA

persone denunciate a piede libero n. 160

persone espulse per la sicurezza dello Stato n. 1

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

denunce all'A.G. n. 10

controlli sale VLT e scommesse n.15

controlli a "compro oro" n. 5

controlli a pubblici esercizi n. 10

controlli ad armerie e depositi esplodenti n. 8

sanzioni amministrative n. 4

passaporti rilasciati n. 12.157

certificati per espatrio di minori n. 1.377

nulla osta al volo sportivo n. 14

sospensione Licenze ex art. 100 n. 1

autorizzazione import - export armi n. 47

carte europee armi rilasciate n. 69

licenze porto d'armi uso caccia e sportivo n. 2.302

licenze porto d'armi revocate n. 23

istanze licenze porto d'armi rigettate n. 21

UFFICIO IMMIGRAZIONE - ATTIVITA' OPERATIVA

persone tratte in arresto n. 5

persone denunciate a piede libero n. 5

provvedimenti di espulsione n. 139

accompagnamenti alla frontiera n. 16

allontanamenti cittadini U.E. n. 2

espulsioni disposte dall’A.G. n. 5

ordini del Questore n. 77

accompagnamenti ai C.I.E. n. 11

Titolo di soggiorno dei cittadini stranieri

- residenti in questa provincia

• provincia di Parma n. 43463

• Parma città n. 21892

Rifugiati e richiedenti protezione internazionale

- residenti in questa provincia

• richiedenti protezione internazionale inseriti in “accoglienza” presso

C.A.S. n. 1426

• richiedenti protezione internazionale non inseriti in accoglienza

n. 290

• cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari

n. 1203

di cui 907 rilasciati direttamente dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello status di rifugiato.

ATTIVITA’ OPERATIVA

Attività di controllo del territorio

Pattuglie previste da piano compartimentale n. 4484

Pattuglie effettuate n. 4764

- di cui:

Vigilanza stradale n. 4424

Scorte (s.c.e., gare, ecc.) n. 47

Veicoli controllati n. 35.241

Persone identificate n. 38.793

Polizia Giudiziaria

Operazioni di P.G. n. 84

Persone arrestate n. 4

Persone denunciate in stato di libertà n. 203

Posti di controllo trasporto merci (nuove strategie) n. 48

Posti di controllo CMR n. 36

Posti di controllo trasporto animali vivi n. 291

Posti di controllo prodotti vitivinicoli e oleari n. 68

Trasporto merci

Art. 174 CdS n. 286

Art. 178 CdS n. 0

Art. 179 CdS n. 35

Art. 26 L. 298/74 n. 1

Art. 46 L. 298/74 n. 4

Art. 19 L. 727/78 n. 199

Infrazioni accertate - Controlli Amministrativi

Tipologia Controlli Violazioni Accertate

Agenzie di pratiche Autoscuole n. 5 n. 0

Carrozzerie n. 10 n. 1

Concessionari — Rivenditori n. 24 n. 15

Demolitori n. 4 n. 0

Elettrauto, Gommisti, Officine Meccaniche n. 23 n. 6

Noleggi di veicoli n. 0 n. 0

Altri esercizi n. 7 n. 2

Verbalistica - attività di contrasto

Violazioni n. 9.667

- di cui:

Codice della strada n. 9.007

Leggi complementari n. 660

- di cui:

Articolo 10 - 62 - 167 CdS n. 462

Articolo 142 CdS n. 122

Articolo 172 CdS n. 744

Articolo 186 CdS n. 124

Articolo 187 CdS n. 17

Sequestro banconote n. 9.667

Provento di attività illecite € 85.00

Stupefacenti Gr. 1.4

Targhe n. 2

Armi e munizioni n.1

Patenti n. 19

Sequestri a seguito di attività di Polizia Giudiziaria

Dati sistema PS2000

Verbali serie 70 n. 5.844

Verbali serie SCV n. 0

Verbali serie ATX n. 126

Verbali serie 126 n. 59

Verbali serie 180 n. 382

Verbali serie 2C 186 n. 66

Verbali serie PNL n. 105

Verbali serie UFF n. 632

Fenomeno dell’infortunistica

Totale generale verbali n. 7.148

Totale generale infrazioni n. 8.274

Anno 2015 Anno 2016

Incidenti mortali n. 12 n. 7

Incidenti con feriti n. 310 n. 281

Incidenti con soli danni a cose n. 505 n. 451

Totale incidenti rilevato n. 827 n. 739

Totale feriti

Totale deceduti

n. 478

n. 12

n. 448

n. 7

Incidenti con fuga ed omissione di soccorso n. 4 n. 2

POLIZIA DELLE COMUNICAZIONI - ATTIVITA’ OPERATIVA

persone indagate a piede libero n. 107

persone identificate n. 355

veicoli controllati n. 12

perquisizioni effettuate n. 7

denunce formalizzate n. 394

conferenze effettuate presso istituti di istruzione n. 14

POLIZIA FERROVIARIA - ATTIVITA’ OPERATIVA

persone identificate n. 4.760

persone arrestate n. 7

persone indagate a piede libero n. 77

autovetture controllate n. 213

proposte di provvedimenti di Polizia (FVO) n. 2

persone accompagnate in uffici di sicurezza n. 45

stranieri rintracciati in posizione irregolare n. 9

minori identificati ed affidati a genitori e/o strutture di accoglienza

n. 254

di cui stranieri n. 24

stupefacente sequestrato (cannabinoidi) gr. 3.100,0

stupefacente sequestrato (cocaina) gr. 299,40

stupefacente sequestrato (sintetico) gr. 0,400

pattuglie impiegate in stazione n. 489

pattugliamento linee ferroviarie n. 24

scorta tifosi n. 2

servizi di OP n. 3

contravvenzioni (regolamento Polfer) n. 15

illeciti segnalati all’autorità amministrativa n. 5

POLIZIA DI FRONTIERA - ATTIVITA’ OPERATIVA

persone indagate in stato di arresto n. 3

persone indagate in stato di libertà n. 1

pattuglie impiegate n. 1.083

persone identificate al cope n. 16.804

documenti controllati al cope n. 16.783

pattuglie impiegate n. 1083