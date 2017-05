Il rapinatore di via Torelli è un evaso: deve scontare 10 anni di pena

E' evaso dal carcere di Bollate a Milano il rapinatore arrestato ieri per il colpo messo a segno alla banca bip di via Torelli. L'uomo, che aveva agito armato di cutter, ha portato via dall'istituto circa 15mila euro, ma è stato fermato subito dopo grazie a un intervento congiunto di polizia e carabinieri. L'uomo che era fuggito dal carcere di Bollate, dove deve scontare una pena di quasi 10 anni di reclusione.