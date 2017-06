Perseguita la giovane vicina di casa: arrestato 31enne di Brescello

Stalker arrestato a Parma. I carabinieri della Compagnia di Parma lo hanno sorpreso in flagranza di reato in un locale del Barilla Center dove l'uomo, un 31enne di Brescello, stava molestando una ventenne, anche lei di Brescello. I due, nel centro in provincia di Reggio, vivevano addirittura nella stessa via. Da tempo il trentunenne si era invaghito della ragazza. Telefonate, appostamenti, pedinamenti e ultimamente anche minacce tanto che la vita della giovane si era trasformata in un inferno. Aveva cambiato utenza telefonica e, per due volte, anche lavoro. Ma l'uomo, su cui pendeva anche un divieto di avvicinamento alla ragazza, non aveva desistito. L'ultimo atto nella notte tra sabato e domenica nel locale in cui la giovane lavorava. Ma una telefonata ha avvertito i carabinieri, che lo hanno arrestato.