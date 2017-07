Interrogatorio di garanzia, Solomon Nyantaky ha risposto questa mattina al Gip nel carcere di San Vittore. Il 21enne ha confermato la confessione e si è assunto piena responsabilità dell'uccisione della mamma Patience e della sorellina Magdalene, 11 anni, pur non spiegando le motivazioni del gesto. Il giovane era accompagnato dall’avvocato Vincenzo Agostino Cecere, che lo aveva incontrato anche ieri per un colloquio preliminare. "Solomon era molto turbato. Adesso bisogna capire come aiutarlo «a 360 gradi», ha spiegato il suo legale, e non è esclusa la richiesta di una perizia psichiatrica.

Per il momento, intanto, è escluso il suo trasferimento al carcere di Parma.

Guarda il servizio del Tg Parma.