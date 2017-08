La stazione ferroviaria sempre più nel mirino dei balordi. E i controlli della questura non conoscono tregua. Nei giorni scorsi sono finiti in carcere due giovani irregolari, uno marocchino e l'altro nato a Parma, già conosciuti alle forze dell'ordine per numerosi reati contro il patrimonio. I due agivano in particolare nella zona della stazione ferroviaria: la coppia ha portato a termine diversi colpi, rapine e furti aggravati. Ma ora fortunatamente la coppia si trova in via Burla.

Nel video della polizia, un furto di bici messo a segno dai due malviventi