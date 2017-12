Tre ragazze di 22, 24 e 25 anni sono state denunciate dai carabinieri per aver commesso per 9 furti, effettuati tra maggio e giugno in città. Prendevano di mira gli anziani, li abbracciavano per rubargli l'orologio. Bottino da 41mila euro. Ecco la notizia del TgParma.