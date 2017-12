Bancarotta fraudolenta e riciclaggio: arrestato un 38enne di Parma

Un 38enne di Parma, F.C., è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Modena nell'ambito di un'articolata indagine su un'associazione a delinquere specializzata in bancarotte fraudolente e riciclaggio. E' l'operazione Last Drink, che fa seguito a una prima indagine chiamata Barqueiro. L'indagine è coordinata dal pm di Modena Luci Musti.

Lo scorso luglio furono eseguite 12 ordinanze di custodia nei confronti di L.P., reggiano formalmente residente in Portogallo, e di un gruppo a lui riconducibile specializzato nell'acquisizione di aziende e nel successivo "dirottamento" del patrimonio, con i creditori che restavano a bocca asciutta.

Secondo le accuse il 38enne parmigiano, formalmente residente in Austria, era il "socio occulto" dell'organizzazione. Lui era il referente economico, mentre L.P. era il braccio operativo. F.C. riuscita ad acquisire partecipazioni di società da "spolpare", mantenendo un tenore di vita fatto di agi e lusso.

Il parmigiano - che disponeva di una Bentley e di altri veicoli di lusso intestati alle società a lui riconducibili - compare in diversi organigrammi di imprese italiane ed estere, attive nei più svariati settori, dall’immobiliare al trasporto aereo, passando per la locazione di autovetture di lusso e barche. Proprio nel settore del trasporto aereo, lo stesso F.C. risulta Presidente di una compagnia con sede in Malta interessata dall’acquisizione delle tratte aeree da e per un aeroporto di un capoluogo di regione del centro Italia. Nei giorni scorsi il 38enne era all'aeroporto di Bologna, pronto a partire per gli Emirati Arabi in business class, ma all'uscita dall'albergo ha trovato le Fiamme gialle.

In circa due anni di indagini le due operazioni della Finanza hanno registrato 19 destinatari di misure cautelari personali, 48 indagati, 67 perquisizioni locali (in Italia e all’estero), distrazioni patrimoniali dalle aziende in dissesto per circa 35 milioni di euro, danno all’Erario per imposte non versate per 30 milioni di euro, 80.280 ore di conversazioni telefoniche captate e oltre 2.500 ore di intercettazioni telematiche.