Non solo Valentino e tv, Dario Ballantini espone i suoi quadri: "Rappresento sensazioni"

Dario Ballantini interpreta vari personaggi in tv, uno fra tutti Valentino. Lo sanno tutti, si può dire. Ma Dario Ballantini è anche un artista: dipinge e fa mostre da circa trent'anni. La passione per l'arte e quella per lo spettacolo sono cresciute insieme. In questi giorni, fino al 28 maggio, Ballantini espone una quindicina di quadri a Bibbiano, paese della Val d'Enza reggiana, negli spazi della galleria comunale d'arte L'Ottagono. La mostra "Strutture umane" è stata presentata davanti a un folto pubblico dal curatore Silvio Panini, con l’intervento di Massimo Licinio. Nel video di Andrea Violi, ecco un'intervista a Dario Ballantini in versione pittore.

La mostra può essere visitata ogni sabato e domenica fino al 28 maggio dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19