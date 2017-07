Gabriele Cosentino: "Notizie false e meme nuove armi politiche. Ma i social possono cambiare"

Washington, un giorno come tanti. In una pizzeria fa irruzione un uomo armato: vuole sapere dove sono nascosti i bimbi prigionieri, destinati ad essere vittime di un giro di pedofili legati al Partito Democratico. Vuole liberarli e non esiterà a usare la violenza. L'arrivo della polizia permette di scongiurare il peggio nella pizzeria «Comet Ping Pong», che non celava alcun insano segreto. Ma perché è accaduto? Una serie di notizie false ha iniziato a girare sul web, rafforzando l'idea che fosse un covo di pedofili, oltretutto politicizzati. Un'idea infondata figlia di quelle bufale dure a morire. Bufale che hanno avuto un ruolo rilevante anche per orientare la campagna elettorale sulla Brexit e quella che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca. Anzi, “The Donald” ha cavalcato l'onda di meme e bufale che colpivano gli avversari, anche diffondendo false notizie su Hillary Clinton. E la questione tocca tanti Paesi, non ultima l'Italia.

Sono tanti i risvolti di questo tema. Gabriele Cosentino li spiega nel libro «L'era della post-verità» (Imprimatur), presentato per la prima volta a Correggio, alla Festa Pd "Il ritmo delle idee".

I movimenti populisti, spiega Cosentino, appaiono vincenti perché stiamo attraversando «un momento di grande crisi di legittimità delle istituzioni-chiave del Novecento. I grandi partiti di massa e i mass media, per una serie di fattori, sembrano traballare un po' in questo passaggio di millennio e sembrano non riuscire a stare al passo con i cambiamenti della nuova epoca. In parallelo, vediamo che con l'emergere di nuovi mezzi di comunicazione, come i social media, si stanno affermando nuovi soggetti politici. Soggetti che si distinguono per essere più fluidi, capaci di emergere in modo molto rapido e rispondere a richieste politiche più estemporanee».

Nella video-intervista, Gabriele Cosentino spiega in particolare cosa sta dietro al successo di Donald Trump tra notizie false, social network e i controversi rapporti con la Russia.

Gabriele Cosentino è docente e ricercatore in comunicazione politica. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione a Bologna, ha studiato alla New York University, dove ha ottenuto un PhD in Media Studies. Ha insegnato in Europa e negli Stati Uniti. Da alcuni mesi vive a Beirut con la famiglia, continuando l'impegno accademico. Il Libano è un Paese ai margini di un grande teatro di guerra, fra Siria e Israele, ma - dice Cosentino - a Beirut si vive ancora in modo abbastanza tranquillo. Capita di vedere l'esercito per strada, «esci dalla tangenziale e ci sono i carri armati» ma tutto sommato, dice, ci si può abituare. D'altronde, anche a Bruxelles e nelle città più colpite dal terrorismo in Europa aumentano i presidi.