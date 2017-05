Imprese degli stranieri, "crescita impressionante in Italia. Bene l'integrazione in Emilia-Romagna"

Nel giro di 5 anni, fra il 2011 e il 2015, le imprese gestite da stranieri hanno avuto "una crescita impressionante": +21,3% in Italia. Nel nostro Paese, un'azienda su dieci ha un titolare (o la maggioranza dei soci) di origine straniera. Le imprese gestite da italiani sono calate del 2,6% nello stesso periodo. L'Emilia-Romagna è in linea con il trend nazionale in questo campo ed è una regione "capace di integrare", quindi "con molti imprenditori immigrati". Lo spiega Andrea Lasagni, docente dell'Università di Parma che da tempo studia l'intreccio fra economia e immigrazione. Aprire un'attività in proprio - dice - è spesso un modo che gli stranieri hanno per integrarsi e per aggirare gli ostacoli che trovano nel mondo del lavoro, in un Paese che non è il loro.

Negli spazi della biblioteca Multiplo di Cavriago, nella Val d'Enza reggiana, Lasagni ha partecipato al dibattito "Non è solo questione di pelle: immigrati, lavoratori, imprenditori" con Cristina Boniburini, vicepresidente Cna Reggio Emilia, l'assessore alle Politiche sociali di Cavriago Stefano Corradi e la mediatrice culturale Nadia Ammoumi.

Al centro del dibattito, le proporzioni del "fenomeno" ma anche le opportunità e i problemi che gli stranieri hanno nel mercato del lavoro in Italia. I settori a maggior presenza di stranieri? Il commercio e l'artigianato. L'identikit dell'imprenditore straniero: perlopiù giovane e uomo, ma ci sono opportunità per le donne, anche grazie ai legami con il Paese d'origine.

Nel suo intervento iniziale, Andrea Lasagni ha citato storie di immigrati che hanno aperto attività nel nostro Paese, come l'africana Edith a Torino.

I dati citati dagli esperti sono stati presi dal “Rapporto immigrazione e imprenditoria 2016” elaborato dal Centro studi e ricerche Idos con Cna e MoneyGram.

Cristina Boniburini si è soffermata sui dati delle imprese gestite da stranieri, in particolar modo artigiane, nella provincia di Reggio Emilia.