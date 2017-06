L'assemblea dell'Upi. Figna: "Si investa sulle imprese e le infrastrutture"

Al Teatro Regio si è aperta la 72ª assemblea annuale dell’Unione parmense degli industriali. L'ospite di quest'anno è il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio.

Il presidente dell'Upi Alberto Figna, intervistato da Alberto Rugolotto di TvParma, ha sottolineato che lo stato di salute dell'economia parmense è abbastanza buono. Si vede finalmente una crescita dell'economia "in maniera abbastanza strutturata e decisa, dopo anni in cui anche il nostro territorio ha fatto comunque un po' fatica". La produzione industriale segna +1,4%... Per Figna "è ancora poco, non siamo sicuramente contenti, però è un buon inizio per costruire qualcosa di meglio per i prossimi mesi". Il settore delle costruzioni è ancora quello che soffre di più, mentre l'export resta trainante, specialmente per chimica farmaceutica, alimentare, impiantistica, meccanica in generale e automotive.

Al ministro Delrio, gli imprenditori di Parma - ha detto Figna - chiederanno che dia una mano per lo sviluppo delle infrastrutture del territorio. Al sindaco rieletto Federico Pizzarotti "le richieste sono sempre quelle. La prima è di non dimenticare che le aziende sono l'unico vero motore dello sviluppo di un territorio.

Nella relazione annuale, il presidente dell'Upi Alberto Figna ha sottolineato l'importanza del "capitalismo responsabile, tipico della nostra regione" per affrontare i problemi. L'Europa è fra i temi al centro del discorso: "L'Europa integrata e l'eurozona vanno difese senza incertezze", dice Figna, secondo cui l'Europa deve tornare ad essere vicina all'idea originaria, uno "spazio di libertà e collaborazione fra Paesi". L'Italia deve migliorare la sua presenza politica e tecnica in Europa e deve evitare "i piagnistei". In Italia, le politiche di intervento a favore delle imprese stanno iniziando a dare segnali positivi. "Non ci sono alternative all'investire nelle imprese", nelle infrastrutture, per eliminare il deficit di concorrenza e intervenire sul costo dei fattori produttivi. Figna suggerisce che "l'aumento dei salari va fatto aumentando la contrattazione decentrata".

Gli ultimi governi hanno avuto attenzione alle esigenze delle imprese, che hanno dovuto diventare più snelle e flessibili. "Ci aspettiamo che anche il sistema Paese continui" a fare sacrifici come hanno fatto imprese e lavoratori. Figna chiede tempi certi per gli adempimenti per le imprese.

"Industria 4.0 creerà nuove opportunità ma rischierà anche di creare diseguaglianze fra chi corre e chi no", fra aree del Paese più o meno dinamiche. C'è il rischio di un'Italia doppiamente bipolare: non solo la spaccatura Nord-Sud ma anche la divisione fra poche imprese internazionali e molte aziende asfittiche sul mercato interno. "Stiamo vivendo un crocevia della Storia dove rifiuto della modernità e fuga dalla realtà possono rivelarsi l'anticamera del declino". Il sistema deve smettere di idealizzare il passato ma investire sul futuro, continua Figna, che cita Churchill esortando all'ottimismo. Il presidente cita il caso della Francia, dove la digitalizzazione ha ottenuto misure di sostegno dal governo.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA. Ad aprire l'assemblea sarà il presidente dell’Unione parmense industriali Alberto Figna, che nella sua relazione annuale analizzerà l’evoluzione dell’economia nazionale e provinciale, soffermandosi sugli andamenti e le situazioni che hanno caratterizzato l’anno trascorso.

Figna evidenzierà, in particolare, le problematiche e le esigenze manifestate dagli imprenditori locali, i risultati che sono stati conseguiti e le tendenze in atto, allo scopo di superare ogni possibile ostacolo verso il consolidamento della crescita per l’economia parmense.

Successivamente, l'assemblea vedrà il dialogo di Giorgio Santilli, a capo della redazione romana del Sole 24 ore, con Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le conclusioni dell’assise saranno affidate a Maurizio Marchesini, presidente di Confindustria Emilia Romagna che, giunto a fine mandato, traccerà anche un bilancio dei cinque anni trascorsi alla guida dell’Associazione regionale.