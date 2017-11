Landini a fianco dei lavoratori Froneri attacca il governo

Maurizio Landini, ex segretario generale Fiom, ha visitato questa mattina il presidio dei lavoratori della Froneri. Landini ha espresso solidarietà ai lavoratori: "Uno dei temi di fondo è far ritirare i licenziamenti e usare gli ammortizzatori", ha detto al TgParma. Landini critica il governo, che con il Jobs Act "ha cancellato la cassa per cessazione attività e questo per noi è stato un errore" ma esistono comunque gli strumenti per affrontare la questione. Landini fa notare che nel caso Froneri "siamo in presenza di una riorganizzazione, visto che non tutte le attività cessano" e chiede che Governo, Regione e Comune diano una mano ai lavoratori "per far cambiare idea alla multinazionale". Non manca una critica a Matteo Renzi: "Che ogni tanto anche Renzi torni a occuparsi dei problemi dei lavoratori... secondo me gli fa bene alla salute - ha detto al TgParma -. Bisogna vedere se ha capito quello che i lavoratori gli hanno detto. Anche perché vorrei far notare che il Jobs Act l'ha fatto Renzi, che ha aumentato la possibilità di fare licenziamenti e la precarietà".