Fa tappa a Parma la «Start Cup Emilia Romagna 2017», la competizione che premierà i progetti innovativi di impresa, promossa e coordinata da Aster, la società regionale per l’innovazione e la ricerca industriale, in collaborazione con le Università emiliano romagnole, Federmanager Bologna e partner locali. A Parma sono l’Unione parmense degli industriali e le Officine On/Off ad aver deciso di sostenere la ricerca di proposte creative. La selezione dei progetti è partita lo scorso 31 marzo da Bologna grazie al «Barcamper», un camper che ha fatto tappa in città, nel cortile di Palazzo Soragna, sede dell’Upi.