Parma Alimentare, tre giorni a New York per pubblicizzare il brand

Tre giorni a New York, per valorizzare Parma, Città Creativa Unesco della Gastronomia, le sue eccellenze alimentari e il suo territorio. Dal 25 al 27, con il sostegno del Comune il Consorzio Parma Alimentare curerà la regia di tre differenti eventi nella metropoli americana: la partecipazione al Summer Fancy Food Show, un Summer Cocktail Gala e l’assaggio di prodotti tipici nei due Barilla Restaurant.

Nel dettaglio, il Summer Fancy Food Show - spiega una nota - è capace di richiamare oltre 25.000 visitatori professionali, in rappresentanza dei settori della grande distribuzione, della ristorazione professionale e dell’industria alimentare.

Il Summer Cocktail Gala andrà in scena all’Hotel Americano, nel quartiere di Chelsea e offrirà a 100 selezionati ospiti americani - da rappresentanti delle istituzioni a buyer e businessmen, passando per giornalisti e influencer - la possibilità di gustare il meglio della produzione alimentare made-in-Parma. Infine i due Barilla Restaurant a New York ospiteranno la seconda edizione di "Taste of Parma in NYC" con l’assaggio di tesori enogastronomici parmensi.