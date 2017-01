Pizzarotti e la ricandidatura: "Saremo civici veri"

Dopo l’annuncio di sabato scorso, oggi Federico Pizzarotti ha presentato ufficialmente la sua candidatura per il secondo mandato di sindaco di Parma. «Sarò a capo di un movimento veramente civico - ha sottolineato - e rispetto a cinque anni fa saremo più liberi di ascoltare i cittadini». «Possibili alleanze? Tutti sono ben accetti, ma ovviamente parlo di cittadini - ha risposto - Chi vorrà fare questo percorso con noi sarà ben accetto. Il tema dei partiti non ci ha mai appassionato. Di cappelli in questi anni ce ne hanno messi tanti, forse mi manca solo quello di Forza Italia. Noi badiamo ad altro, ai contenuti». Ma si parla di un nuovo feeling con il futuro partito di Pisapia? «L'ho letto sui giornali ma nessuno mi ha chiamato e tantomeno ci tengo - ha sottolineato Pizzarotti - Forse ci tirano in ballo perchè siamo utili a loro visto i grandi risultati che abbiamo ottenuto qui a Parma. Pensiamo solo alla città». Infine il Movimento 5 Stelle. «Noi dialogheremo con tutti in campagna elettorale e ci confronteremo con i programmi senza parlare delle polemiche o del passato - ha sottolineato Pizzarotti - Oggi siamo sicuramente più liberi perchè il Movimento ci ha sicuramente intralciato nella nostra attività. Noi abbiamo sempre detto che non eravamo quelli con la spillina o il braccialetto del Movimento 5 Stelle e sapevamo da subito che dovevamo evitare di dividerci il meno possibile. Ora non guardo all’elettorato dei 5 Stelle come non guardo all’elettorato degli altri. Guardo a tutta Parma dicendo cosa vogliamo fare, senza ideologie preconcette».

Pizzarotti si candida a leader del partito dei sindaci? «Non ho mai avuto velleità di leaderismo - conclude il sindaco di Parma - Pensiamo ripeto solo alla città ma siamo pronti a dialogare in sede Anci, nell’associazione".