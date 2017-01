Lamiere contorte, persone incastrate all'interno: una scena drammatica quella che è apparsa ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la provinciale per Soragna, in località San Michele Campagna, per uno schianto frontale tra due auto. Un incidente costato la vita alla 60enne Daniela Carloni, morta in ospedale. Gravissimo il marito, che viaggiava con lei. Dimesso invece il conducente dell'altra auto, un 42enne di origine marocchina.