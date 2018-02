Fidenza rinnova il centro sportivo Ballotta: ecco come sarà Video

«Fidenza città dell’atletica. Perché qui, si vede il bello dell’atletica». Così l’ha definita ieri nella sala del consiglio comunale, affollata di atleti, il vice presidente nazionale della Federazione italiana atletica leggera, Matteo De Sensi. E non si è sbagliato perché Fidenza vanta una lunga e gloriosa tradizione in fatto di atletica leggera, grazie all’indimenticato «prof» Luigi Domenico Pratizzoli.

L’occasione per definire così la città, è stata la presentazione di un grande progetto di riqualificazione del centro sportivo Ballotta, del costo di 1 milione e 200mila euro. Di questi, 700 mila saranno a carico del Comune, mentre i rimanenti 500mila verranno richiesti alla Regione, partecipando al bando regionale per la riqualificazione degli impianti sportivi.

Nel video, ecco come sarà il "Ballotta" del futuro