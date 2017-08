Postano sul web tramonti spettacolari in Appennino o scorci suggestivi di Parma. Raccontano la gioia di un momento felice come la fine dell'esame di maturità e, a volte, trasmettono le emozioni di chi ha scattato. Sono le Foto della settimana pubblicate dalla Gazzetta di Parma e scelte dai gestori di IgersParma, la community degli appassionati parmigiani di Instagram.

I community manager di IgersParma sono : Alberto Raselli, Claudio Carminati, Davide Morante, Federico Cucinelli, Ottavia Anita Oliverio e, fino alla fine di luglio, Monica Moretti.



In questo video, ecco una carrellata di Foto della settimana pubblicate sul nostro quotidiano fra maggio e luglio (in agosto l'iniziativa va "in ferie").





