Foto in vendita a Mercanteinfiera per aiutare Giocamico

Fotografie in vendita per aiutare l'associazione Giocamico. L'iniziativa benefica nasce dalla collaborazione di Mercanteinfiera con cinque fotografi parmigiani, che hanno accolto l'idea di inquadrare alcuni scorci, vedute, dettagli della città. Nel padiglione 4 di Mercanteinfiera sarà possibile comprare le foto (scegliendo fra una quarantina di "pezzi") al prezzo di 20 euro l'una. Il ricavato andrà a favore di Giocamico, associazione che opera all'Ospedale dei Bambini. Le foto sono state realizzate da Francesca Bocchia, Fabio Bottini, Davide Cavalli, Nino Reali e Stefano Zoni.

Nel video, Francesca Bocchia illustra i dettagli dell'iniziativa a Radio Parma, durante "I gatti vostri", con Andrea Gatti (scorrono alcune delle fotografie in vendita).

