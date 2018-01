Giorgio Bordin, medico-fotografo: "Dal collodio alle lastre, uso le tecniche di due secoli fa"

Giorgio Bordin fa le fotografie "come una volta". Usa le tecniche "nate due secoli fa". In questo video, ci mostra come fa.

Siamo andati a trovare Giorgio Bordin nel suo laboratorio e abbiamo seguito il procedimento di realizzazione di una foto al collodio umido, positivo e negativo. Il collodio è una soluzione di cotone nitrato (fulmicotone) o (bi)nitrocellulosa; miscelato con alcol, etere e alogenuri, viene steso su una lastra di vetro trasparente e sottile. Dopo un’immersione di pochi minuti nel nitrato d’argento, questa lastra diviene fotosensibile e quindi capace di reagire alla luce: nel giro di pochissimi minuti, quando la lastra è ancora umida, la si inserisce in un’antica macchina fotografica al posto della pellicola e si scatta. Lo sviluppo e il fissaggio regalano la fotografia. Questo è un ritratto che il fotografo ha scattato alla nostra giornalista Margherita Portelli.

Giorgio Bordin è medico e studioso, autore del volume "Dell'età del ferro (e di altri metalli preziosi). Le siderotipie vecchie e nuove": L'intervista a Bordin è sulla Gazzetta di Parma in edicola

Scopri le novità della sezione Fotografia