Aurora, alci fra le case e panorami mozzafiato: due fotografi di Parma alle isole Lofoten - Video Foto

Due parmigiani alle isole Lofoten. Norvegia, circolo polare artico. Hanno visto panorami da capogiro e alci "passeggiare" tranquillamente fra le case. Famiglie godendosi il sabato libero con un barbecue sul ghiaccio a - 10 gradi. Grazie a una guida d'eccezione, un uomo norvegese che li ospitava, hanno scoperto l'isola di Sandoya, dove un 75enne vive da solo e ha costruito una casetta che lui chiama "grotta". Non solo: c'è il cartello "grotta" in italiano all'ingresso. I due parmigiani (quasi) al polo nord sono Giovanni Garani e Fabio Fornasari, fotografi del gruppo Obbiettivo Natura.





Tre anni fa avevano già visitato questo arcipelago norvegese, famoso per la possibilità di vedere l'aurora boreale... anche con un pizzico di fortuna. Il viaggio di Garani, presidente dell'associazione, e del compagno di viaggio Fornasari è durato dal 30 gennaio al 6 febbraio. Si sono organizzati in autonomia, prendendo un appartamento in affitto, riuscendo a spendere attorno ai 1.300 euro. Le loro giornate erano scandite dai viaggi fra le isole, collegate fra loro da ponti e suggestivi tunnel sottomarini, per scattare foto muniti di attrezzatura professionale, radio per comunicare fra loro nel caso si perdessero di vista e batterie ben protette dal freddo, che può farle scaricare alla svelta. Giovanni Garani lo spiega nella nostra video-intervista.

Durante tutta la video-intervista, ecco una selezione di fotografie di Giovanni Garani e Fabio Fornasari

INDICE: cosa trovi nella video-intervista

0 - 1'09" Come si è svolto il viaggio

1'10" - 2'06" Ecco cosa c'è di bello alle isole Lofoten

2'07" - 3'21" Aneddoto: l'anziano che vive solo su un'isoletta, nella sua "grotta"

3'22" - 4'37" Un altro aneddoto: una mattina, ecco alcuni alci "a passeggio" fra le case...

4'38" - 5'33" Il sabato e le famiglie a fare le grigliate sul ghiaccio

5'34" - 5'46" "Un viaggio entusiasmante, lo consiglio. Tante emozioni..."

5'47" - 7'53" I pro e le difficoltà per un fotografo in un ambiente come quello (polare) delle Lofoten





