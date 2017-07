Tutto in 44 secondi: un’intervista a 300 km/h sulla nuova Jaguar XJR575

Jaguar trova un modo originale per far parlare della sua nuova berlina ad alte prestazioni: un'intervista a 300 km/h a Wayne Burgess, Jaguar Production Studio Director and SVO Projects

Ecco i punti salienti della nuova XJR575

● Velocità massima di 300 km/h (la più potente XJ di sempre)

● Accelerazione da 0 a 100 in 4,4 secondi, velocità massima 300 km/h in 44"

● Motore 5.0 litri V8 sovralimentato, coppia di 700 Nm

● Electronic Active Differential

● Due nuove colorazioni realizzate dalla divisione Special Vehicle Operations

● Sistema di infotainment Touch Pro con touchscreen da 10" e Wi-Fi 4G

● Sistemi di sicurezza intelligenti (Autonomous Emergency Braking, Lane Keep Assist, Driver Condition Monitoring)

il video sulla Nuova XJR 575

Model Year 2018 - La XJR575 è la nuova ammiraglia ad alte prestazioni della gamma XJ di cui è stata presentata la versione 2018.