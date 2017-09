La Lamborghini Aventador al salone

Ecco la nuova Aventador S Roadster, unica roadster supersportiva con motore V12 in posizione centrale posteriore. Grazie a un’accelerazione da 0 a 100 in 3"0 e una velocità massima di 350 km/h vanta prestazioni leader nel settore. Pesa solo 50 kg in più rispetto alla Coupé e monta lo stesso motore V12 6.5 da 740 Cv con una coppia massima di 690 Nm. Invariati anche il cambio robotizzato a 7 rapporti ISR (Independent Shifting Rod) garantisce il passaggio di marcia in appena 50 millisecondi e i freni carboceramici di serie. I cerchi Dione da 20 e 21 pollici calzano pneumatici Pirelli P Zero sviluppati appositamente per l’Aventador S.

I pannelli rimovibili del tetto rigido, che pesano meno di 6 kg, sono modellati con un profilo convesso per assicurare il massimo spazio all’interno dell’abitacolo. Il lunotto posteriore azionabile elettricamente permette di apprezzare a pieno il suono del potente V12; chiuso, durante la guida a tetto smontato, riduce al minimo il flusso d’aria e il rumore all’interno dell’abitacolo. A completamento della livrea esterna sono disponibili cinque configurazioni per gli interni, in pelle e Alcantara in combinazioni mono e bicolore, con varie opzioni per cuciture e finiture.

La consegna ai primi clienti è prevista a febbraio 2018. Il prezzo? 313.666 euro tasse escluse...