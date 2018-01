Audi quattro, che traversi sulla neve!

Le performance della trazione quattro e la sportività e tipica dei modelli S: S4 Avant, S5 Sportback e Audi SQ7 sulle strade (chiuse) delle Alpi. Guardare ma non imitare...

Un omaggio spettacolare alla casa dei quattro anelli che per il nono anno consecutivo si conferma il brand premium leader per vendite in Italia, con 67.085 immatricolazioni, il 4,9% in più rispetto al 2016, e una quota di mercato del 3,4%: Audi Italia diviene così il quinto mercato mondiale dopo Cina, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. La gamma Q raggiunge il 43% di mix sul totale immatricolato mentre la trazione integrale Quattro - icona tecnologica del brand - è stata scelta dai clienti italiani per oltre 22.000 vetture, più di qualsiasi altro brand.