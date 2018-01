La Mini rifà il trucco a 3porte, 5porte e cabrio

Restyling per compatte della famiglia Mini, con innovazioni estetiche e miglioramenti tecnologici. Gli aggiornamenti per la tre porte, cinque porte e cabrio comprendono nuovi upgrade di design, novità per le motorizzazioni e nuovi cambi automatici, ulteriori opzioni di personalizzazione e un ampliamento dei servizi digitali.

Le nuove caratteristiche

-Proiettori a LED con funzione Matrix per gli abbaglianti.

-Luci posteriori a LED con design Union Jack.

-Nuovo logo MINI, nuove finiture della carrozzeria, esterni in Piano Black.

-Nuovi cerchi in lega leggera.

-Gamma più ampia di finiture in pelle, di superfici interne e di Colour Lines.

-Personalizzazione esclusiva con MINI Yours Customised.

-Motori ulteriormente sviluppati con cilindrata e coppia aumentate.

-Trasmissione automatica Steptronic DCT a 7 rapporti doppia frizione, trasmissione automatica Steptronic a 8 rapporti.

-Volante multifunzione e radio con schermo a colori da 6,5 pollici, USB e interfaccia Bluetooth di serie.

-Radio e sistemi di navigazione opzionali con monitor touch screen.

-Ricarica wireless per smartphone.

-MINI Logo projection dallo specchietto esterno sul lato guida.

-MINI Connected e MINI Connected XL con nuove funzioni.

Ecco il video-clip della nuova Mini