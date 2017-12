Silvia Turani: "Che emozione il primo cap contro la Francia"

Si sta svolgendo a Parma il raduno della nazionale di rugby femminile. Nella lista ufficializzata le settimane scorse campeggia anche il nome di Silvia Turani in forza alla Rugby Colorno, esordì in nazionale nella partita del 19 novembre scorso a Biella contro la Francia. Di Giandomenico sta svecchiando la squadra che da alcuni anni allena consapevole che con il mondiale irlandese disputatosi ad agosto, occorre nuova linfa, in altre parole trovare delle giocatrici giovani e competitive proprio come Silvia. Ecco il motivo che lo ha portato a incrementare il numero delle partecipanti al raduno a cui sono state convocate 37 giocatrici. “Sono felice di dare il mio contributo al mister”afferma Turani. E prosegue: “Mi sto impegnando per meritarmi un posto in nazionale, ancora non mi capacito della chance che ho avuto a novembre di esordire contro la Francia. E’ stata un’emozione fortissima e bellissima. Ora in minima parte posso solo intuire quello che le mia compagne di squadra avevano provato in prima persona e che mi avevano raccontato con tanta veemenza ritornate a Parma dal mondiale. Il gruppo che Di Giandomenico sta plasmando è coeso e lavoriamo bene tutte insieme. L’atmosfera che si respira è di rinnovamento di una nazionale competitiva che vuole crescere in vista degli impegni del prossimo sei nazioni al via a febbraio 2018. In nazionale ritrovo quattro compagne della Rugby Colorno, quindi mi sento un po’ come a casa!”

Mercoledì 20 dicembre terminerà il ritiro delle Azzurre che si sono stabilite all’Hotel Villa Ducale ed utilizzano il campo in erba sintetica della Cittadella del Rugby di Moletolo, per i movimenti di reparto e l’organizzazione di gioco collettiva.

Queste le atlete convocate:

Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby) 77 caps – capitano

Elisa BONALDO (Rugby Colorno) 3 caps

Jessica BUSATO (Villorba Rugby) 1 cap

Giulia CAVINA (Rugby Cogoleto) – esordiente

Arianna CORBUCCI (Frascati Rugby Club 2015) – esordiente

Chiara Maria D’APICE (Montevirginio Mini Rugby) – esordiente

Anna DE ROSSI (Rugby Riviera 1975) – esordiente

Giordana DUCA (Frascati Rugby Club 2015) – esordiente

Giorgia DURANTE (Montebelluna Rugby 1977) – esordiente

Valeria FEDRIGHI (Rugby Riviera 1975) – 8 caps

Giada FRANCO (Rugby Colorno) – esordiente

Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby) – 61 caps

Giovanna FUSELLA (Rugby Belve Neroverdi) – esordiente

Lucia GAI (Stade Rennais) – 52 caps

Silvia GAI (Rugby Liceo Monti) – 1 cap

Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno) – 8 caps

Elisa GIORDANO (Valsugana Padova) – 27 caps

Annamaria GIZZI (Frascati Rugby Club 2015) – 1 cap

Carlotta GUERRESCHI (Cus Torino) – 1 caps

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949) – 16 caps

Maria Edvige LONGARON (I Puma Bisenzio Rugby) – esordiente

Veronica MADIA (Rugby Colorno) – 7 caps

Michela MERLO (Rugby Colorno) – esordiente

Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba) – 1 cap

Miriam PAGANI (Rugby Como) – esordiente

Laura PAGANINI (Cus Milano Rugby) – esordiente

Eleonora RICCI (Umbria Rugby Ragazze) – 1 cap

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova) – 22 caps

Claudia SALVADEGO (Valsugana Rugby Padova) – 1 cap

Elisa SALVATORE (Cus Torino) – esordiente

Camilla SARASSO (Cus Torino) – esordiente

Michela SILLARI (Rugby Colorno) – 39 caps

Emanuela STECCA (Benetton Treviso) – esordiente

Sofia STEFAN (Stade Rennais) – 33 caps

Silvia TURANI (Rugby Colorno) – 1 cap

Beatrice VERONESE (Valsugana Padova) – 1 caps

Federica VIOLI (Rugby Colorno) – esordiente