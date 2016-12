Un'altra volta “Hallelujah”, il brano di Leonard Cohen, diventa virale. Protagonisti, in questo caso, i bimbi dello spettacolo di Natale alla scuola “Killard House School” di Donaghadee, contea di Down, in Irlanda del Nord. Ma sopratutto la piccola Kaylee Rodgers. 10 anni, affetta da autismo e da un disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd): la sua esibizione è stata un successo. Il video, commovente, è diventato virale.