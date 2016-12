Le foto più amate dal pubblico in meno di due minuti e mezzo: video

Due ragazzi si baciano sulla soglia dell'ex chiesa di San Quirino, in via Romagnosi. Lo scatto di Elisa Contini, fotografa collaboratrice della Gazzetta di Parma, è il più visto del 2016, fra quelli pubblicati nella sezione Fotografia del nostro sito. Le altre gallery nella "top ten": Parma come la California, Parma di notte nel 1975, Alessia dolce sposa ribelle, la mostra sulla Via Emilia di una volta con le foto dello Csac, una modella nella neve, coppie che ballano il tango in strada e al Parco Ducale, una ragazza vestita solo di copie della Gazzetta di Parma, la mostra sulle discoteche emiliane degli anni '80 a Fotografia Europea 2016 e un servizio della modella Arisa Parapani in un luogo abbandonato.

In questo video, ecco una selezione di foto dalle gallery più apprezzate dal pubblico del sito della Gazzetta di Parma. Per vedere tutte le fotogallery, clicca qui.

