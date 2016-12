Il Parma "studia" il modulo per Lumezzane. Mercato: cessioni in attacco, forse Evacuo il primo a partire

Paolo Emilio Pacciani, caposervizio della redazione sportiva della Gazzetta di Parma, fa il punto sulla fase felice che i crociati stanno attraversando. Si è sbloccata la classifica ma non solo: "L'atteggiamento aggressivo ha permesso di fare un salto di qualità", fa notare. Il modulo è cambiato di partita in partita anche per scelte obbligate. E il mercato è vicino: Evacuo potrebbe partire ma in particolare servono innesti in altri settori...

Video: Andrea Violi intervista Paolo Emilio Pacciani