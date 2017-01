Lo youtuber si lancia dal tetto ma... Tragedia sfiorata in diretta

E' famoso per i suoi salti dai tetti degli alberghi alle piscine sottostanti. Ma questa volta l'impresa in video diretta di 8Booth è finita male e solo per pura fortuna non in tragedia. In volo non è riuscito a raggiungere completamente la piscina: la gamba ha sbattuto contro il bordo in cemento e lo youtuber si è ferito gravemente. Ecco il video che lui stesso ha poi caricato sul suo canale.