"A Parma. Io sono tuo, città": il corto di Martinelli con Gian Carlo Artoni

Parma piange la morte di Gian Carlo Artoni, avvocato e poeta.

In questo video, il corto di Giovanni Martinelli - della durata di soli 5 minuti - "A Parma. Io sono tuo, città", tratto da un frammento in versi degli anni ’50. Il brevissimo film è una dichiarazione poetica d’amore alla propria città da parte di Gian Carlo Artoni ed esprime a pieno la sua volontà di restare dove è stato tra gli “attori” principali dell’importante movimento culturale dagli anni ’40 al ’60, che poneva Parma nel panorama nazionale.

Protagonista assieme al poeta è appunto la città, raccontata nell’arco di tempo che va dal tramonto all’arrivo del nuovo giorno, come protagonista è la sua splendida casa, osservatorio privilegiato sugli spazi più belli della città con scorci del Duomo, Battistero, Steccata e Teatro Regio per finire con la Pilotta.

Si alternano negli interni della casa frammenti di racconto della sua infanzia, degli importanti maestri che ebbe al Convitto Maria Luigia, dell’avventura culturale che ha contribuito a costruire anche con la rivista “Palatina”; degli incontri, delle amicizie, della sua poesia, anche le più recenti.

Il corto di Martinelli era stato presentato in dicembre al cinema D'Azeglio.