Folli sorpassi in Autobrennero: il video è virale

E’ stato identificato l'automobilista, protagonista ieri di un folle sorpasso in autostrada del Brennero. Guidava l’auto del nonno ubriaco e senza patente. Il video, girato da un altro automobilista, Christian Foraboschi, è pubblicato su Facebook dal bolzanino Max Maglione, è diventato subito virale: una Ford Fiesta azzurra percorre a zig zag l’A22, improvvisamente sorpassa a destra un tir, tornando sulla corsia di sorpasso batte contro il guardrail centrale, senza però rallentare la sua folle corsa.

Poco dopo, per caso, una pattuglia dei carabinieri ha fermato l'auto a Bolzano, perchè l’automobilista guidava male ed la vettura era danneggiata. L’uomo, un 30enne di Bergamo, è risultato positivo all’alcol test. Guidava la macchina del nonno senza patente. Così è stato denunciato dai militari e la macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo. La polizia stradale sta invece indagando per quanto riguarda la guida in autostrada e i danni recati a strutture e altre vetture.