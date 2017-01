Durante la conferenza stampa sul duplice omicidio di San Prospero, il questore Pier Riccardo Piovesana ha detto, tra l'altro, che per la svolta sono state utili anche le riprese delle telecamere. Grazie alla videosorveglianza, ad esempio, è stata individuata l'auto che il presunto colpevole ha usato per recarsi sul luogo del delitto. Un'auto prestata da un'altra persona, in buona fede.

Il questore ha ribadito l'importanza dei sistemi di videosorveglianza: "Vorremmo che sul territorio ci fossero molte più telecamere di quante già ci sono. E' un grande investimento per la sicurezza".