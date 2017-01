Ricette in video - Il panettone "rivisitato"

Come utilizzare il panettone avanzato in modo golosissimo? Lo suggerisce la Peppa, con una nuova video-ricetta.

LA RICETTA

1 panettone

200 grammi di panna montata

50 grammi di zucchero a velo

250 grammi di mascarpone

crema pasticcera (4 rossi d'uovo - 150 grammi di zucchero - 40 grammi di farina - 300 ml di latte - 200 ml di panna fresca - qualche goccia di limone)

zucchero a velo per la decorazione

Preparazione

Partiamo con la crema pasticcera stemperando lo zucchero e la farina con i rossi d'uovo e fradatamente con la panna e il latte, per ultimo poco succo di limone . Facciamo addensare sul fuoco e lasciamo raffreddare. Mescoliamo il mascarpone con lo zucchero a velo, incorporiamo poco alla volta la crema pasticcera e la panna cha avremo montato con la frusta. Con un coltello seghettato pratichiamo un'incisione circolare e profonda alla base del panettone e straiamo il colindro che si è venuto a formare; ne tagliamo una fetta spessa 2 cm (servirà per chiudere il panettone una volta farcito).

Sbricioliamo la rimanenza del cilindro e la incorporiamo alla farcitura che verseremo nel buco che abbiamo creato, chiudiamo l'apertura con il disco tenuto da parte.

Lo poniamo in frigorifero per 4 ore, lo andremo a togliere mezz'ora prima di servirlo, lo spolveriamo con lo zucchero a velo e decoriamo a piacimento .

La Peppa





La ricetta