"Addio", gli amici piangono sulle note della canzone della Kelly

E' in un cd che lei ha consegnato molti anni fa agli amici, ai tempi del BorgoB. Eclettica, vulcanica (Usiamo il femminile come la Kelly usava "artisticamente" per sè e come in tanti hanno utilizzato per dare l'addio a Luca Manici), creativa: mille serate a cantare e trasformarsi, a far decollare feste, ad animarle dalla console e sul palco di mille locali. Ecco che un giorno la Kelly si presenta agli amici con un cd e una canzone, cantata da lei in coppia ad una voce femminile. Per la sua esplosività artistica era impossibile non strizzare l'occhio alla musica, provare a cantare per gioco o per qun qualunque sogno artistico/canoro. Una canzone languida, romantica all'epoca che ora assume un significato molto triste: "Addio" è il titolo. Internet non dimentica nulla: è ancora sul web con il volto della Kelly trasformato dalla grafica dell'epoca. Ma quel cd lo ha ritirato fuori Ruggero Campese, Mr Roger dj, un amico e compagno di lavoro in mille serate della Kelly, per un video molto molto semplice ma tanto espressivo. E una dedica: "Con tutto il bene del mondo mi manchi amico mio Luca "Kelly la Blonde" solare unico amava la libertà e in tuo onore la tua canzone "Addio" un bacio ti voglio bene per sempre tuo amico Roger...".