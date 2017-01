Dakar 2017: Carlos Sainz precipita in una scarpata ed è costretto al ritiro

Un altro ritiro illustre alla Dakar. Dopo Nasser Al-Attiyah, è il turno di un altro favorito per la vittoria finale, Carlos Sainz. Lo spagnolo, vincitore dell’edizione 2010, ha gettato la spugna nella notte, dopo le disavventure vissute nel corso della quarta tappa che si è conclusa in Bolivia. Dopo avere cappottato a cinque chilometri dall’arrivo, infatti, l’equipaggio Sainz/Cruz è riuscito a raggiungere il bivacco ma da una valutazione degli interventi meccanici indispensabili per rimettere la vettura in condizioni di riprendere la gara, è emerso che la quantità di lavori necessari non poteva essere effettuata nei tempi consentiti. La Peugeot 3008Dkr #304 è dunque costretta al ritiro quando, nella tappa odierna, era seconda in classifica generale. "Ovviamente sono profondamente deluso per questo ritiro - commenta Sainz - Avevamo un ottimo ritmo, sin dall’inizio del rally al volante della Peugeot 3008Dkr che rappresenta un grosso passo avanti rispetto alla vettura dell’anno scorso. Mi dispiace molto non potere concretizzare di più il potenziale della vettura". Video caricato su Youtube da sondebueu.