La cinghia dello zaino rischia di soffocarlo e lo manda in arresto cardiaco. E' successo in Coloradio ad uno sciatore, momenti di paura. Dietro di lui, in seggiovia, c'era però Mickey Wilson, acrobata professionista: camminando per una decina di metri sul cavo ha raggiunto l'uomo intrappolato. Non è riuscito a rompere i lacci, così si è fatto lanciare un coltello con il quale ha tagliato le corde e liberato l'uomo. Salvandogli la vita.